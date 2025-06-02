Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 14 Mayıs tarihinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen çalışma neticesinde yakalana 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs tarihinde Gölcük ilçesinde K.Y. isimli şahsın iş yeri kurşunlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden G.S., 29 Mayıs tarihinde Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler H.Y. ve T.Ç. ise 30 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.S. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.