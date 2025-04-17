Türkiye, ekonomisinin giderek büyümesine paralel olarak iş kazalarında Avrupa’da birinci ve dünyada ise üçüncü oldu. Ülkede her gün resmi olarak 172 iş kazası meydana gelirken, bu kazaların sonucunda ortalama 4 işçi hayatını kaybediyor, 6 işçi ise sürekli iş göremez hale geliyor. Uzmanlara göre "denetimsizlik" bu kazaların en önemli sebeplerinden biri. Kazaların bu denli artmasının ardından, iş güvenliği denetimleri yapmakla görevli iş güvenliği şirketleri ve iş güvenliği uzmanları yeniden gündeme geldi.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye, dünyada ise üçüncü durumda. Uzmanlara göre her gün resmi olarak 172 iş kazası yaşanırken, bu kazaların nedenleri arasında ihmal, taşeronlaşma, daha fazla kâr etme hırsı ön plana çıkıyor. Yine uzmanlara göre iş kazalarının en büyük nedenlerinden biri de ’denetimsizlik’. Türkiye, rekabete dayalı sürdürülebilir bir büyüme için piyasa ekonomisinin hukuksal bir zemine oturtmak için çeşitle mekanizmalar kurmuş durumda. Bunların başında ise işyeri güvenliği, iş güvenliği, işçi güvenliği gibi konularda yetkilendirilen, denetleme görevi üstlenmiş şirketler; çalışma alanlarında işçi güvenliğinin sağlanması için denetlemelerde bulunan iş güvenliği uzmanları geliyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde hiçbir şekilde güvenlik önlemi almayan işçiler sürekli medyaya yansıyor. Bu durum her geçen gün iş kazaları ve işçi ölümlerini artırırken, yetki alarak iş güvenliği alanında ücretli olarak hizmet veren iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yeterince yapıp yapmadıkları konusunu da yeniden gündeme getiriyor.