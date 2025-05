İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), PKK’nın kendini fesh etmesi ve silah bırakma kararı almasını olumlu karşıladı.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası (DİSİDER) ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK’nın bu kararının memnuniyet verici olduğu belirtildi. DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, dernek olarak PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Akbaş, "Bu karar ülkemize tüm insanlığa hayırlı olsun. Uzun yıllardır ülkemizin toplumsal barışını, ekonomik kalkınmasını ve bölgesel istikrarını derinden etkileyen terör ve şiddet ortamının sona ermesi yönünde bugün tarihi bir adım atılmıştır. PKK’nın kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sona erdirdiğini açıklaması, ülkemiz adına umut verici bir gelişmedir. İş dünyası olarak bu kararı, toplumumuzun her kesiminin güvenliğini, refahını ve huzurunu doğrudan ilgilendiren büyük bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Silahların sustuğu, fikirlerin konuştuğu, yatırımın ve üretimin önünün açıldığı bir ortam, sadece ekonomik gelişim için değil; toplumsal birlik, demokratik ilerleme ve gençlerimizin geleceği açısından da hayati önemdedir. Bu vesileyle; sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumları kutluyor, diyalog ve demokratik yöntemlerin ön planda tutulduğu kalıcı bir barış ortamının inşa edilmesi için devletimize ve tüm paydaşlara destek olunmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak bizler, ülkemizin her bölgesinde istihdamı artırmak, girişimciliği teşvik etmek, kadınları ve gençleri üretime dahil etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Barış ortamı, yatırım ortamıdır. Barış ortamı, geleceğe duyulan güvendir. Bu güveni yeniden tesis edecek her türlü adımın yanında duracağız" dedi.

Şehit aileleri de karardan umutlu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ise milletin yıllardır büyük bedeller ödediği, binlerce canın yitirildiği, nice ocağın sönmesine yol açan terör belasına karşı verilen kararlı mücadelede bugün tarihi bir dönemece şahitlik ettiklerini söyledi. Gündüz, "PKK terör örgütünün silah bırakması Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vermiş olduğu kararlı ve etkin mücadele ile aynı zamanda devlet aklının, milli birlik ruhunun ve güçlü bir liderliğin zaferidir.

Bu sürece önderlik eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, her şartta milletin ve devletin yanında duran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yıllardır dile getirdiği "önce iç cepheyi sağlam tutma" vurgusu, bugün bir kez daha ne kadar haklı ve stratejik bir duruş olduğunu göstermiştir. Öte yandan, Devlet Bahçeli’nin "taşın altına sadece elini değil, gövdesini koyan" tavrı; milli iradenin ve milli duruşun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu iki liderin cesareti, dirayeti ve feraseti olmasa, bugün bu neticeye ulaşmak mümkün olmayabilirdi. Türkiye Cumhuriyeti, terörün gölgesinden çıkmış, daha müreffeh, daha huzurlu bir geleceğe yürümeye kararlıdır. Bu kazanımı daha ileriye taşımak, bu birlik ruhunu korumak hepimizin sorumluluğudur. Milletimizin birliğini ve devletimizin bekasını önceleyen bu kutlu yolda, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.