İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önce İran’ın nükleer programını sınırlamak istediklerini, ardından da tamamen sona erdirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Uranyum zenginleştirme İran için meşru ve net bir haktır. Güven oluşturmak adına bazı adımlar atmaya hazırız, ancak uranyum zenginleştirme hakkı asla müzakere edilemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Arakçi, ABD’nin müzakerelere yönelik tutumuna değinerek, "Bazen çelişkili tutumlar sergiliyorlar ve bu durum müzakere sürecine hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Gerçek niyetlerini ancak müzakere masasında öğrenebiliriz. Eğer yapıcı bir tutum sergilerlerse müzakerelerin muhtemel bir anlaşma çerçevesinde başlaması konusunda umutlu olabiliriz. Bu süre zarfında Witkoff birkaç farklı açıklamada bulundu. Bu nedenle gerçek tutumlarını müzakere masasında görmeliyiz" dedi.

"Uranyum zenginleştirme İran için meşru ve kesin bir haktır"

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önce İran’ın nükleer programını sınırlamak istediklerini, ardından da tamamen sona erdirilmesi gerektiğini söylemesine tepki gösterdi. İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Arakçi, "Uranyum zenginleştirme İran için meşru ve net bir haktır. Güven oluşturmak adına bazı adımlar atmaya hazırız, ancak uranyum zenginleştirme hakkı asla müzakere edilemez" ifadelerini kullandı.

"Hamaney’in mektubunu Putin’e ileteceğim"

Arakçi, ayrıca bu hafta Rusya’ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Ziyaretimin amacı, Dini Lider Hamaney’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazdığı mektubu iletmek. Mektubu, Putin ile doğrudan görüşerek teslim edeceğim" şeklinde konuştu.

Witkoff’un açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, pazartesi günü Fox News’e verdiği röportajda, ABD’nin İran’ın nükleer programını yok etmek yerine sınırlamayı hedefleyen bir anlaşma arayışında olduğunu belirtmişti. İran’ın bazı durumlarda uranyumu yüzde 60 ve yüzde 20 oranında zenginleştirdiğini ifade eden Witkoff, "Bu kabul edilemez. Sivil bir nükleer program için iddia ettikleri gibi yüzde 3.67’nin üzerinde zenginleştirme yapmalarına gerek yok. Bu nedenle görüşmelerin odağı büyük ölçüde zenginleştirme programının denetlenmesi olacak. Sonrasında ise silahlanma faaliyetlerinin doğrulanması gündeme gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

"İran nükleer programını tamamen durdurmalı"

Witkoff, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İran’la bir anlaşma ancak Trump’a ait bir anlaşma olursa tamamlanır. Nihai bir düzenleme, Orta Doğu’da barış, istikrar ve refah için bir çerçeve oluşturmalıdır. Bu da İran’ın nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurması ve tamamen ortadan kaldırması anlamına gelir. Dünya için güçlü ve adil, uzun ömürlü bir anlaşma yapmak zorunlu. Başkan Trump’ın benden istediği de tam olarak bu" ifadelerine yer vermişti.