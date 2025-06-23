İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Rusya şu anda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, konseyin harekete geçmesi için aktif şekilde çaba harcıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Sayın Putin’le çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, dünya genelinde önemli bir güç ve bizimle güçlü, derin ilişkileri var. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle bu ilişkiler stratejik seviyeye çıkarıldı ve iki ülke arasında dostane iş birliği anlaşması imzalandı" dedi.

"Tüm uluslararası konularda Rusya ile yakın iş birliği içinde olduk"

İran’ın nükleer programı ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Tüm uluslararası konularda Rusya ile yakın iş birliği içinde olduk, birlikte çalıştık ve birbirimizin tutumlarını destekledik. İran’ın nükleer programı konusunda Rusya her zaman önemli bir rol oynadı. Buşehr Nükleer Santrali Rusya tarafından inşa edildi, iki santralin daha yapımı sürüyor. Ayrıca Rusya, Nükleer Anlaşma ve 5+1 ülkeleriyle yapılan müzakerelerde de başından beri aktif bir taraftı" ifadelerini kullandı.

"Rusya, konseyin harekete geçmesi için çaba gösteriyor"

Mevcut gelişmelerin bölge, uluslararası toplum ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) üzerindeki etkilerinin ortak kaygı alanları olduğunu vurgulayan Arakçi, "Rusya şu anda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, konseyin harekete geçmesi için aktif şekilde çaba harcıyor. Her ne kadar bu girişim ABD’nin vetosuyla karşılaşacak olsa da konseyin diğer üyelerinin de bu saldırıya karşı müttefiklerinin sesini tüm dünyaya duyurması gerekir" dedi.

"Süreci kararlılıkla sürdüreceğiz"

İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın tüm platformlarda aktif şekilde yer aldığını belirten Arakçi, "Eldeki tüm diplomatik araçları kullanarak bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.