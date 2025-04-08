İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD’nin 12 Nisan Cumartesi günü Umman’da "dolaylı" üst düzey görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Arakçi, 12 Nisan Cumartesi günü ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini doğruladı, ancak görüşmenin doğrudan değil, dolaylı olarak yapılacağını belirtti. Arakçi, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman’da dolaylı üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme hem bir fırsat hem de bir sınav niteliğinde. Top artık ABD’nin sahasında" ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmelerin "doğrudan" olduğunu söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi günü devam edecek. Çok önemli bir toplantımız var ve neler olabileceğini göreceğiz" şeklinde konuşmuştu. Trump, İran ile anlaşma sağlanmaması durumunda ise yapılması gereken şeyi yapacaklarını söylemişti. Trump, İran ile gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin hangi düzeyde yapıldığına ilişkin soruya, "Neredeyse en üst düzeyden" cevabını vermişti. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline yönelik Trump, "Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama İran çok büyük bir tehlike içinde olur diye düşünüyorum. Kendileriyle doğrudan ilgileniyoruz ve belki de bir anlaşma sağlanacak. Bence herkes bir anlaşma yapmanın daha tercih edilir olduğu konusunda hemfikir" şeklinde konuşmuştu.