İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "ABD tarafının niyetleri konusunda ciddi şüphelerimiz olsa da yarınki müzakerelere kararlılıkla ve tam bir iradeyle katılacağız. Eğer karşı tarafta da benzer bir irade varsa, mantıksız ve uygulanamaz talepleri yoksa bana göre anlaşmaya varmak mümkün" dedi. Lavrov ise, "İran-ABD nükleer anlaşmalarının kolaylaştırılması için yardım etmeye hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Moskova’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Arakçi, Dışişleri Bakanlığında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Arakçi görüşmede Rusya’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Dün Sayın Putin’le uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik, Dini Liderin (Ali Hamaney) mektubunu kendisine teslim ettik. Bu mektup sadece Putin’e değil, dünyaya da verilmiş bir mesajdı. Bu mesaj, İran’ın Rusya’yı temel ve stratejik ortağı olarak gördüğünü ve önemli konuları Rusya ile istişare ederek değerlendirdiğini gösteriyordu" ifadelerini kullandı. İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca bu kadar yakın ve güçlü olmadığını söyleyen Arakçi, "Bugün İran ve Rusya olarak ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler gibi birçok konuda istişare ve görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik bir seviyeye ulaştı"

Araçi ve Lavrov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Arakçi, Lavrov ile görüşmesinde çeşitli konulara değindiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler doğru bir yolda ilerliyor ve düzenli olarak ikili istişarelerde bulunuyoruz. Ayrıca Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik bir seviyeye ulaşmış oldu ve bu anlaşma uzun vadeli bir perspektif sunuyor. Uzun vadeli iş birliği yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz ve gelişmeler İran ile Rusya arasındaki ilişkilere herhangi bir olumsuz etki yapmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Eğer mantıksız talepleri yoksa anlaşmak mümkün"

Yarın ABD ile İran arasında yapılacak nükleer konulu ikinci tur dolaylı müzakerelere değinen Arakçi, "ABD tarafının niyetleri konusunda ciddi şüphelerimiz olsa da yarınki müzakerelere kararlılıkla ve tam bir iradeyle katılacağız. İran’ın barışçıl nükleer programı için bir çözüm bulmaya tamamen hazırız. Eğer karşı tarafta da benzer bir irade varsa, mantıksız ve uygulanamaz talepleri yoksa bana göre anlaşmaya varmak mümkün" dedi.

"Doğrudan müzakerelere giremeyiz"

Arakçi, "Şu anda ABD’nin maksimum baskı politikaları ve tehditleri nedeniyle sadece dolaylı müzakereler yapacağız ve doğrudan müzakerelere giremeyiz. Diplomasi yolu açık ve dolaylı müzakereler garip bir şey değil. Bu şekilde de anlaşmaya varılabilir" ifadelerini kullandı.

"İlk turda karşı tarafta bir miktar ciddiyet gözlemledik"

Müzakerelerde karşı tarafın ciddiyetinin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Arakçi, "Eğer taraflar sadece nükleer konuya odaklanarak diğer konuları dahil etmeden ciddi bir müzakere yapmaya istekli olurlarsa bu bizi yapıcı bir müzakereye götürebilir. İlk turda karşı tarafta bir miktar ciddiyet gözlemledik. Daha önce de söylediğim gibi eğer uygulanabilir olmayan talepler ortaya konmazsa anlaşma sağlanabilir" diye konuştu.

"Rusya’nın nükleer anlaşma üzerindeki rolünden çok memnunuz"

Lavrov ile nükleer konu üzerine yaptığı görüşmelere de değinen Arakçi, "Nükleer konu ve ABD ile yapılan müzakereler hakkında detaylı görüşmeler yaptık. Rusya’nın nükleer anlaşma üzerindeki rolünden çok memnunuz ve geçmişte çok faydalı ve önemli bir rol oynadılar. Umarız, her yeni anlaşmada Rusya, yardımcı rolüne devam eder" ifadelerini kullandı.

"Putin’in bu yıl Tahran’a ziyaret gerçekleştirmesini umuyoruz"

Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Sayın Putin ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve Dini Liderin (Hamaney’in) mektubunu kendilerine ilettim. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Arakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Putin’i resmi olarak Tahran’a davet ettiğini belirterek, "Sayın Putin’in bu yıl içerisinde Tahran’a bir ziyaret gerçekleştirmesini umuyoruz" dedi.

"Rusya nükleer anlaşmaları kolaylaştırmaya hazır"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İran ve ABD arasında arabuluculuğa hazır olduklarını ifade etti. Lavrov, "Moskova, karşılıklı olarak kabul edilebilir olması ve İran’ın meşru çıkarlarını dikkate alması şartıyla Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşma konusunda muhtemel anlaşmaları kolaylaştırmaya hazırdır" dedi.