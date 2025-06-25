Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2025 verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzdee 22,69 artarak son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Maliyetlerdeki artış hız keserken, sektör temsilcileri ertelenen zamların talebin canlanmasıyla fiyatlara yansıyabileceği uyarısında bulundu. Faiz indirimi beklentisi ise yatırımcıları harekete geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye inşaat sektörü, 2025 yılına maliyet cephesinde nispeten sakin bir giriş yaptı.

TÜİK’in Nisan 2025 verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 22,69 artarak son 4,5 yılın en düşük seviyesine indi. Aylık bazda yüzde 1,67’lik artış kaydeden endeks, sektörde üretim tarafında bir rahatlama sinyali verse de satış fiyatları maliyet artışlarını henüz tam anlamıyla yansıtmadı. Sektör temsilcileri, arz azlığına rağmen artan talebin fiyatları yukarı taşıyabileceğini ve ertelenmiş zamların kapıda olduğunu belirtiyor.

MALZEME VE İŞÇİLİK MALİYETLERİ ARTIYOR

Yıllık bazda malzeme fiyatlarında yüzde 18, işçilik maliyetlerinde ise yüzde 31,82’lik artış kaydedildi. Aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 2,01, işçilik ise yüzde 1,07 oranında yükseldi. Bu veriler, maliyet artışlarının yavaşladığını ancak durmadığını gösteriyor. Sektör temsilcileri, mevcut sakinliğin geçici olduğunu ve talebin hareketlenmesiyle fiyatlarda birikmiş artışların görülebileceğini ifade ediyor.

ÜRETİCİLER MALİYET BASKISI ALTINDA

Sektör temsilcilerinden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, maliyet artışlarının satış fiyatlarına henüz tam yansımadığını vurguladı.

“Üreticiler, maliyet baskısını fiyatlara yansıtmadan üretime devam ediyor. Bu, karlılık marjlarını ciddi şekilde daraltıyor,” diyen Bilgiç, bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti. Firmaların, talep koşullarına uyum sağlamak için fiyatları sabit tuttuğunu ifade eden Bilgiç, “Faizler gevşemeye başladığında bu strateji hızla değişecek. Fiyatların mevcut seviyelerde kalması geçici” diye konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ TALEBİ TETİKLEYEBİLİR

Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırım kararlarını erteleyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için mevcut dönem bir fırsat penceresi sunuyor. Bilgiç, “Faiz indirimi beklentisi güçleniyor. Ekonomideki olası yumuşamalar, ertelenen talebi hızla devreye sokabilir ve fiyatları yukarı taşıyabilir,” dedi. Özellikle tapusu hazır ve hemen teslim edilebilen projelerin öne çıktığını belirten Bilgiç, bu dönemde yapılan yatırımların gelecekteki fiyat artışlarıyla yüksek getiri sağlayabileceğini vurguladı.

2025’İN İKİNCİ YARISINDA CANLANMA BEKLENTİSİ

Sektör, 2025’in ilk yarısında temkinli bir seyir izlese de ikinci yarı için beklentiler olumlu. Yatırımcıların riskten kaçınarak güvenli ve hızlı dönüş sağlayan projelere yöneldiğini belirten Bilgiç, “Bu dönemde projeler, fiyatın yanı sıra teslim süresi ve tapu durumuyla değerlendiriliyor” dedi. İstanbul’da yatırım değeri yüksek bölgelerde reel fiyatlamayla ilerlediklerini kaydeden Bilgiç, “Yatırımcıyı bekletmeyen, şeffaf ve teslim taahhüdüne uygun projelere odaklanıyoruz. Yılın ikinci yarısında canlanma bekliyoruz” diyerek sektördeki umutlu havayı dile getirdi.