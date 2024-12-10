İnönü Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü kilitli parke taş çalışmasına Oklubalı Mahallesi ile devam ediliyor.

İnönü Belediyesi Başkanı Serhat Hamamcı tarafından ile başlatılan çalışma kapsamında, Oklubalı Mahallesindeki sokaklarda 12 bin metre kilitli parke taşı yapılacağı bilgisi aktarıldı. Açıklamada, mahallede yapılan doğal gaz ve alt yapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokakların, Başkan Hamamcı’nın talimatları ile onarılması ve iyileştirilmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Başlatılan kilitli taş çalışmaları sonrası ilçelerindeki bozuk cadde ve yol sorunları giderilecek olan Oklubalı Mahalle sakinleri, Başkan Hamamcı’ya teşekkürlerini dile getirdi.