Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından kırsal kesimde ürününü hasat edecek üreticiyi ürünlerini tarladan daha rahat çıkartması için bozulan tarla yollarının düzeltme çalışmaları devam ediyor.

İnönü ilçesinde ekim sezonunun açılması ile birlikte tarım üreticilerinin desteklenmesi ve daha uygun ortamlarda ürünlerine ulaşımlarını sağlamak için İnönü Belediye Başkanlığına bağlı greyder ile yıl boyu tarla yollarındaki tesviye ve yol iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları ile her yıl yaz kış tarım arazilerinde bakım onarım çalışmaları yapan belediyeye ait greyder Esnemez Mahallesi’nden sonra Dutluca Mahallesi’nde bozulan ve ulaşımı zorlaştıran tarla yollarında tesviye ve bakım onarım çalışması yaptı.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre mahalleri tarım arazilerine bağlayan yollarda meydana gelen bozulmaları hızlı bir şekilde gidermek ve üreticinin tarlaya hızlı ve rahat ulaşımını sağlamak için yol iyileştirme çalışmalarına sezon sonuna kadar aralıksız devam edileceği belirtildi.