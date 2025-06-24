Eskişehir’de İnönü Belediyesi ilçe içerisinde olduğu gibi yeni oluşan dış mahalle yollarında bakım ve onarı çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediyesi, dış mahallelerdeki mahalle içi ve mahalle-tarla bağlantı yollarında yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen işleri birimine bağlı ekiplerce önceden belirlenen yollarda stabilize malzeme yayılarak tesviye ve yol iyileştirme çalışması yapılıyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatlarıyla yol iyileştirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği bildirildi.