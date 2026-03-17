Dünyaca ünlü İngiliz pop müzik grubu Blue, 25'inci yıl dönümü turnesi kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, 2000'li yıllara damga vuran ve dünya çapında 16 milyondan fazla albüm satışına ulaşan grup, yeni albümleri 'Reflections' turnesi kapsamında Türkiye'de iki dev konser verecek. Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe'den oluşan orijinal kadrosuyla sahne alacak olan grup; 30 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da, 31 Ekim 2026 tarihinde ise Ankara Congresium'da hayranlarının karşısına çıkacak.

Kariyerlerine 2001 yılında yayımladıkları 'All Rise' albümüyle hızlı bir giriş yapan ve Birleşik Krallık listelerinde 3 liste başı albüme imza atan grup, Türkiye turnesinde 25 yıllık müzik yolculuğunu kutlayacak. Güçlü vokalleri, enerjik sahne performansları ve görsel şovlarıyla tanınan grup, konserlerde hem yeni şarkılarını seslendirecek hem de dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşatacak. Müzikseverler; grubun efsanevi sanatçı Elton John ile birlikte seslendirdiği 'Sorry Seems To Be the Hardest Word' parçasının yanı sıra 'All Rise' ve 'One Love' gibi milyonların kalbinde yer eden unutulmaz hitlerini canlı dinleme fırsatı bulacak.

Türkiye'deki müzikseverlerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği konserlerin biletleri ise Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.