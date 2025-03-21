Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet’i 78-57 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: Edirne
Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı, Hakan Beştepe
Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa 1, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4 , Gabrielle Lısa Williams 5, İrem Erdik 6, İdil Saçalır 9, Şerife Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Tilbe Senyurek 15, Julie Isabelle Allemand 22, Selen İrem Baş 24, Tina Alexandria Charles 31
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Natasha Renee Howard 1, Ivon Marc Anderson 6, Bridget Elizabeth Carleton 7, Beren Polen Höke 9, Derin Yaya 12, Sinem Ataş 14, Teaira Zyaire Mccovan 20, Marine Muruelle Megane Johannes 22, İkra Durmaz 24, Pelin Derya Bilgiç 45
1. Periyot: 13-20 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 31-43 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 39-64 (Mersin lehine)