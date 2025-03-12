İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Atık Yağ Toplama Kampanyasıyla 10 günde 306 litre 900 gram yağ toplandı. 1 litre atık yağın 1 milyon metreküp suyu kirlettiği ortamda, toplanan atık yağlar ile 306 milyon 900 bin litre suyun kirlenmesi önlendi. Bu rakamın da İnegöl’ün 5 günlük su ihtiyacını karşıladığı ifade edildi.

İnegöl Belediyesi çevre kirliliği ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasına dikkat çekmek adına sadece Kadınlar Günü için yaptığı kampanya ile "Atık Yağlar Dönüşsün, Kahve Kokusu Evinizi Sarsın" sloganıyla ödüllü atık yağ toplama kampanyası başlatmıştı. 25 Şubat’ta başlayıp 10 Mart’ta sona eren yarışmaya 18 vatandaş katıldı. Toplamda 306 litre 900 gram litre atık yağ toplandı. 108 litre 800 gram atık yağ getiren Seher Dama isimli vatandaş 1’inci olarak kahve makinesini almaya hak kazandı.

Atık yağ kampanyası birincisi Seher Dama, hediyesi olan kahve makinesini Belediye Başkanı Alper Taban’dan aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Dama, farkındalık oluşturan yarışma için teşekkür etti.

Öte yandan, kampanya kapsamında 306 litre 900 gram litre atık yağ toplandı. 1 litre atık yağın 1 milyon metreküp suyu kirlettiği durumda, toplanan atık yağ ile kirlenmesi önlenen su miktarı 306 milyon 900 bin litre oldu. Bu kampanya ile İnegöl’ün 5 günlük su ihtiyacının koruduğu ifade edildi.

Başkan Alper Taban, "Atık yağları biz düzenli olarak toplayıp uygun şekilde bertarafını yapıyoruz. Sadece atık yağlar değil; kimyasal atıklar var, endüstriyel atıklar var, elektronik atıklar var, evlerimizden çıkan karton, naylon, poşet. Bunların hepsi bir düzen içerisinde toplanıyor. Vatandaşlarımızın da bunu evinde, iş yerinde kaynağında ayrıştırmasını istiyoruz. Yağ konusunda da uygun şekilde bertaraf edilmediğinde temiz su kaynaklarını da kirletmiş oluyoruz. Amacımız burada doğru adımlarla hareket etmek. Ben katkı ve destek sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün en fazla atık yağ getiren Seher Dama hanımefendiye de hediyesini takdim ediyoruz. Güle güle kullanmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.