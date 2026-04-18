Bursa'nın İnegöl ilçesinde su yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl-Domaniç kara yolu İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Domaniç istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Murat B.(39) yönetimindeki 16 BUT 870 plakalı su yüklü tır, yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan tır yamaca devrildi. Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü, tırın camı kırılarak ekiplerce kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.