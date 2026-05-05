İncirliova Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda ilçenin temizlik hizmetlerini güçlendirecek önemli bir karar alınarak iki yeni çöp kamyonu alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis oturumunda toplam 13 gündem maddesi görüşülürken, komisyon üyeliklerinden sosyal etkinliklere kadar birçok konuda karar alındı. Ayrıca belediye logosunun yenilenmesi için ödüllü bir yarışma düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

İncirliova Belediyesi, temizlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendiriyor. Toplam değeri 8 milyon TL olan iki adet çöp kamyonu kısa süre içinde belediye envanterine katılacak. Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte ilçede temizlik çalışmaları daha verimli hale getirilecek.

Toplantıda ayrıca İncirliova Belediyesi'nin kurumsal kimliğini yenileyecek önemli bir adım atıldı. İlçenin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini yansıtan modern bir logo tasarımı için ödüllü yarışma düzenlenmesine karar verildi.

Yarışmaya ilişkin başvuru şartları, takvim ve ödül detaylarının önümüzdeki günlerde belediyenin resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkanı Kaya, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, 'İncirliova'da her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yol çalışmalarımız hızla devam ederken temizlik hizmetlerimizi de güçlendirecek yeni araçlarımızı kısa sürede ilçemize kazandıracağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun. Fiziki yatırımların yanında kurumsal yapımızı da güçlendiriyoruz. Yeni logo çalışmamızla İncirliovamızın değerlerini daha güçlü şekilde yansıtacağız.' dedi.