Hafta sonu gerçekleştirilen Aydın Esnaf Odaları Birliği seçimlerinde başkan adayı olan ancak seçilemeyen Semih Özmeriç, yaptığı basın açıklaması ile seçimi kazanan rakibi Muhammet Ali Künkçü ve ekibini tebrik edip sonuçların Aydın'a, esnaf ve sanatkara hayırlı olmasını diledi.

Aydın esnafına daha iyi hizmet etmek ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla 03 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Aydın Esnaf Odaları Birliği'ne esnaf ve sanatkarların da talepleri doğrultusunda başka adayı olduğunu kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 'Sandık demokrasinin tezahürüdür. Seçim tamamlandı ve esnaf ve sanatkarımız Muhammet Ali Künkçü'ye verdi. Kendisini ve ekibini tebrik ediyor sonuçların başta esnafımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Başkan Özmeriç ayrıca, seçim sürecinde, kendilerini misafir eden tüm oda ve yönetimine de teşekkür etti.