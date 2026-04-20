Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekiplerince okul kampüslerinde yabani ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

İncirliova Belediyesi ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından okul kampüs alanlarında çevre düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde yabani ot temizliği, ağaç budama ve genel çevre düzenleme çalışmaları yaptı. Çalışmalarla birlikte öğrencilerin daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri hedeflenirken, teneffüs alanlarının da daha güvenli hale getirildiği belirtildi.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda sürdürebilmeleri için, okullar kampüsü alanında bulunan eğitim kurumlarımızın bahçe ve çevresinde, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yabani ot temizliği, ağaç budama ve genel çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklarımızın teneffüslerini daha sağlıklı, temiz ve düzenli alanlarda geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara, yıl boyunca planlı şekilde devam edeceğiz' ifadeleri yer aldı.