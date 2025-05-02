Kepez Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Türkiye Gündemi ve Edebiyat" konulu söyleşinin konuğu modern Türk edebiyatının usta kalemlerinden İnci Aral oldu. Aral, "Benim çok okurum var ama ben bir kişi için yazıyorum " diyerek edebiyatın bireysel bağ kurma gücüne dikkat çekti.

Kepez Kitap Fuarı’nın yedinci gününde, edebiyatın usta kalemlerinden İnci Aral okurlarıyla buluştu. "Türkiye Gündemi ve Edebiyat" konulu söyleşide konuşan Aral, edebiyat ve toplum üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulundu. Aral, "Benim çok okurum var ama ben bir kişi için yazıyorum. Beni anlayan kimse, işte o bir kişidir" dedi. Her edebi eserin yazarın bireysel ve duygusal birikiminden doğduğunu ifade eden Aral, "Sanatçının içinde bulunduğu toplumun, ülkesinin tarihi ve coğrafyası, yani bütün ilişkiler bütünlüğü, onun eserinde yer bulur" dedi.

"Dil ve anlatım biçimi yazarın kimliğini belirler"

Yazarın çevresine karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Aral, savaşları, sevinçleri, acıları, insana özgü halleri göremeyen veya görmek istemeyen bir yazarın kalıcı, büyük ya da inandırıcı olma şansının düşük olduğunu söyledi. Edebiyatın asla tükenmeyecek temel malzemesinin insan olduğunu belirten Aral, tarihe ve topluma karşı duyarsız bir bakış açısıyla kaleme alınan eserlerin uzun ömürlü olamayacağını söyledi. Dil ve anlatım biçiminin yazarın kimliğini belirleyen diğer önemli unsur olduğuna değinen Aral, "Yazarın aynı değerde ve kalemde öteki malzemesi dildir. Kendine özgü kavrayışı, dokusu ve sesiyle ama önce diliyle kendisi olmayan sanatçının evsensel olmayı başarması da zordur" ifadelerini kullandı.