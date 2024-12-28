Kocaeli'ndeki esnaf ve STK’lara her alanda destek veren Büyükşehir, İMO’nun kuruluş yıldönümü kutlamasına da ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, odanın 70. kuruluş yılını Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile organize edilen özel gecede kutladı. İMO Başkanı Ali Akgün, desteği için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERDİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin 70. kuruluş yıl dönümü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında düzenlenen programla kutlandı. Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, ilçe belediye başkanları ve İMO üyeler katıldı.

ABİŞ DE KURULUŞ YILINI KUTLADI

Programın açılış konuşmasını yapan İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, “Üyelerimiz için çalışıyoruz. Üyelerimizin her alanda ihtiyaçlarına cevap vermek, mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ve diğer çalışmalarını yorulmadan sürdürmekteyiz" diyerek destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de konuşmasında odanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MESLEK ONUR ÖDÜLLERİ

Konuşmaların ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne bağlı, meslekte 25, 40 ve 50’nci yılını dolduran inşaat mühendislerine protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Gece, yemek ve sohbet eşliğinde devam etti