İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK raporu hazırlandı. Raporda, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın kayınbiraderi olan Yiğit Çam’ın toplam 14 milyon lira para gönderdiği kaydedildi. Ağaç AŞ’den alınan bu paranın İmamoğlu İnşaat’tan villa ve daire alımı kılıfıyla Ekrem İmamoğlu’na aktarıldığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihli ’Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu’ hazırlandı.

Rapora göre, İmamoğlu İnşaat’ın birçok daire satışının muvazaalı satış (Üçüncü şahısları veya devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi, danışıklı satış) olduğu, İmamoğlu İnşaat’a ait İnmari Oksijen Projesi B Blok 17 numaralı dairenin satışı için İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın kayınbiraderi olan Yiğit Çam’ın, İmamoğlu İnşaat hesaplarına 9 milyon 750 bin TL tutarında para gönderdiği iddia edildi.

14 milyon liranın kaynağına yönelik araştırmalarda paranın herhangi bir işçi/işveren bağının bulunmadığı belirtildi

Hazırlanan raporda, Yiğit Çam’ın ayrıca İnmari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villa için de Tuncay Yılmaz adına 4 milyon 878 bin TL daha İmamoğlu İnşaat hesaplarına gönderdiği, Yiğit Çam’ın daire alımı için İmamoğlu İnşaat’a gönderdiği toplam 14 milyon liranın kaynağına yönelik MASAK ekiplerince yapılan araştırmalarda, paranın herhangi bir işçi/işveren bağının bulunmadığı Gürçam Süs Bitkileri Anonim Şirketi’nden Yiğit Çam’ın banka hesaplarına gönderildiği aktarıldı.

Paraların Çam’ın hesaplarına aktarıldığı iddialar arasında

Gürçam Süs Bitkileri Anonim Şirketi’nin bankacılık işlemleri üzerinde yapılan incelemede ise söz konusu şirketin banka hesaplarına İstanbul Ağaç Peyzaj Eği. Hiz. Ve Hay. Bah. İşl. San. Ve Tic. Aİ (Ağaç AŞ)’nin banka hesaplarından 2024 yılında paralar geldiği, bu paraların ise Tuncay Yılmaz’ın kayınbiraderi Yiğit Çam’ın banka hesaplarına aktarılması da raporda yer aldı.