Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Şehit Esin Akay İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazırlanan pano okul koridoruna asılarak çocuk haklarına dikkat çekildi.
Okul bahçesinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte hazırlanan Dünya Çocuk Hakları Günü panosundaki şekiller yapıldıktan sora okulun koridoruna asıldı.
Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü hatırlattık ve panomuzu oluşturup koridora astık. En değerli varlıklarımız çocuklarımız." dedi.
Kaynak: iha