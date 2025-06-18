Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Türkiye’nin en büyük halk oyunları öğretmen topluluğu olan Öğreten Adımlar Topluluğu, anlamlı bir projeye daha imza attı. İki kurumun ortaklaşa hazırladığı "İlk Kurşunlar" adlı gösteri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Milli mücadele ruhunu yaşatmayı amaçlayan gösteride, tamamı gönüllü olan 200 öğretmen sahne aldı. Hem oyunculuklarıyla hem de sahne performanslarıyla göz dolduran öğretmenler, seyirciden tam not aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllü eğitimciler, halk oyunlarıyla harmanlanmış sahne gösterisiyle kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Gösterinin akademik danışmanlığını üstlenen Mustafa Aslan, projeye bilimsel ve tarihi bir derinlik katarken; sahneye taşınan koreografilerin başarısında ise koreograf Burçin Ormanoğlu’nun imzası vardı.

Halk oyunlarının zengin motifleriyle tarihimizin dönüm noktalarını bir araya getiren bu etkileyici çalışmada, yöre eğiticileri olarak Mustafa Bülbül (aynı zamanda kostüm düzenleyicisi), Mustafa Yılmaz ve Murat Aslanlar büyük emek harcadı. Yöresel motiflerin doğru ve etkileyici biçimde sahneye yansımasında bu isimlerin katkısı oldukça dikkat çekti.

Projede, halk oyunları aracılığıyla milli mücadele teması canlı tutulurken, "İlk Kurşunlar" sadece bir sahne gösterisi değil; aynı zamanda bir milletin direnişini, fedakârlığını ve bağımsızlık tutkusunu anlatan canlı bir tarih dersi niteliğindeydi.

Gösterinin koordinatörlüğünü ise halk oyunları alanında uzun yıllardır emek veren ve projeleriyle uluslararası başarılar elde eden Göktuğ Akdoğan üstlendi. Akdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Öğreten Adımlar projesi, her yıl Türkiye’yi uluslararası kültür ve sanat organizasyonlarında temsil etmeye devam ediyor.

Gösteriye Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Vasıf Münis de katıldı. Projeye ve sahne alan öğretmenlere tebriklerini ileten protokol üyeleri, eğitimin, kültürün ve tarihin bir araya gelerek ortaya çıkan bu çalışmanın takdire şayan olduğunu belirtti.

Kültürel mirasın yaşatılması ve öğretmenlerin sanatla iç içe bir modelle topluma katkı sunması açısından örnek teşkil eden "İlk Kurşunlar" gösterisi, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.