Moldova’da yapılan ’Cishinau Karate Open’ ’Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda ilk kez milli formayı giyen 13 yaşındaki Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mehmet Sarıtaş 5. olarak turnuvayı tamamladı. Öğrencilerinin ilk kez milli formayla mücadele etmesi ve beşinci olması üzerine okul yönetimi diğer öğrencilere örnek olması için Sarıtaş’ı madalya ile ödüllendirdi.

Moldova’da yapılan ’Cishinau Karate Open’ ’Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Alaşehir Belediyespor karate takımında yer alan ve ilk kez milli formayı giyen Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mehmet Sarıtaş, beşinci oldu.

Okulunda sevinçle karşılan milli karateci Mehmet Sarıtaş’a okul müdürü Ahmet Balamutcu tarafından madalya verilerek ile ödüllendirildi. Okul müdürü Balamutcu, "Okulumuzun yedinci sınıf öğrencisi Mehmet Sarıtaş karate milli takımı ile müsabakalara katılması bizlere onur verdi. Okul idaresi olarak diğer öğrencilerimize de örnek olması için Sarıtaş’a madalya vererek ödüllendirdik." dedi.