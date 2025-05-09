Elazığ Belediyesi tarafından günlük 150 bin metreküp atık su arıtım kapasitesine sahip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatında sona gelindi.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimi açısından büyük önem taşıyan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde havalandırma, biyofosfor ön ve son çöktürme havuzlarının yanı sıra işletme binalarının inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Altyapı çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturan ve şehrin gelecek on yılları adına büyük önem taşıyan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Elazığ-Bingöl karayolunun 17. kilometresinde, yaklaşık 250 dönümlük bir alan üzerine inşa ediliyor. Elazığ’ın su ve çevre yönetimi açısından büyük bir önem taşıyan tesiste yer alan havalandırma, biyofosfor ön ve son çöktürme havuzları, üç adet havalandırma havuzu, üç adet biyofosfor havuzu ve altı adet son çöktürme havuzunun inşaatı tamamlandı. Giriş yapısı ile ön ve son çöktürme dağıtım yapılarında ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Mekanik ekipman montajının da büyük ölçüde tamamlandığı tesiste, elektrik altyapı çalışmalarına başlanılacak.

Tesisin günlük kapasitesi 150 bin metreküp

Günlük 150 bin metreküp atık su arıtabilme kapasitesine sahip olacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde atık sular son teknolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra yeniden doğaya deşarj edilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte çevreye ciddi zararlar veren azot ve fosfor gibi kirletici parametrelerin giderimi sağlanarak hem doğanın hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz şehrimiz adına çok önemli bir kazanımdır. Bu projeyle şehrimizin hem bugününe hem de geleceğine yönelik önemli bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Bu projeyle şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından birini hayata geçirirken aynı zamanda çevre dostu bir şehir hedefimize de önemli bir katkı sağlamış olacağız’’ dedi.