Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "İlçe Vakıfları Performans Karnesi Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantıda; Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ilçelerinin kaymakamları ve vakıf müdürlerinim performans göstergesi, söz konusu ilçelerde yapılan yardımların ulaşımı ve hane incelemeleri ele alındı.

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Vali Çiftçi’nin başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve Karaçoban Kaymakamı Hacı Kerim Meral; Merkez Vakıf Müdür Vekili Adem Akdağ ile Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban vakıf müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA