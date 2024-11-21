Antimikrobiyal direnç ile ilgili önemli bilgiler veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, antimikrobiyal direncin tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sağlık tehdidi olduğunu söyledi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ‘Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası’ çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Antimikrobiyal direncin tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sağlık tehdidi olduğunu söyleyen Dr. Sarıkaya, antibiyotiklerin insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlarla mücadele etmek için kullanılan bir tür antimikrobiyal ürünü olduğunu kaydetti. İhtiyaç olmadığı halde a antibiyotik almamak gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, antibiyotiklerin her hastalığı geçirmeyeceğini vurguladı.

“Antibiyotikler, insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlarla mücadele etmek için kullanılan bir tür antimikrobiyal üründür. Antimikrobiyal direnç tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sağlık tehdididir. Bakterilerin antibiyotikleri etkisiz hale getirecek şekilde değişmesidir. Mikroplar belirli bir ilaçla sık sık karşılaştıklarında ne beklemeleri gerektiğini bilirler ve etkilerinden kaçınmanın yollarını geliştirebilirler. Onları yok etmede veya çoğalmalarını engellemede etkili olan ilaçlardan koruyan mutasyonlar geliştirebilirler. Buna ise ‘direnç’ denir. Antimikrobiyal direncin mikroplar tarafından geliştirildiğini unutmamak önemlidir. Vücudunuz ilaçlara dirençli değildir. Antibiyotik direnci oluşmaması için tüm ilaçları reçete edildiği şekilde kullanmak, kendinizi daha iyi hissetseniz bile, reçeteli antibiyotiklerin tamamını kullanmak, ihtiyacınız yoksa antibiyotik almamak gerekir. Soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonları genellikle virüslerden kaynaklanır. Antibiyotikler bunların geçmesine yardımcı olmaz. Antibiyotik de değil sağlığımız da ısrarcı olalım” dedi.