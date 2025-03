"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" 104. yıl dönümü programı Mersin Kültür Merkezi'nde yapılan törenle icra edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü basın biriminin hazırladığı, öğretmen ve öğrencilerinin rol aldığı "Bir Yıldız , Bir Hilal , İlelebet İstiklal '' konulu "Asım'ın Nesli" adlı kısa filmin gösteriminin ardından İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş açılış konuşması gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , " İstiklal Marşı; varoluş mücadelemize vurulmuş bir mühür , bağımsızlığımızın sembolü , gök kubbemizde bir tevhit , dilimizde dua , Hakk'a derinden bir yakarış , şühedanın hatırası , göğüslerde iman , Batı'ya karşı verilmiş nihai cevabımızdır İstiklal Marşı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Günü'müz kutlu olsun.

Akif; yüreği yanık bir vatanperver, millet aşkıyla coşan bir ruh, bir nesile ihlas ve imanın yönünü çizen bir derviş , bir his insanı , Anadolu mektebinin entelektüel bir dava hocası, "Bizim hüznümüz Allah'adır" diyen mahzun bir adam , Milli Mücadele'nin manevi önderi, davası derdi kadar büyük bir millî şairdir.

Onun en büyük eseri Safahat değil karakteri ve imanıdır. Bu karakteri , ihlas ve imanı da "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı , asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" diyerek özetleyen Akif ve tefekkür dünyası , bizim hem derdimiz hem de dert ortağımızdır.

Onun hatırasını yaşattığımız bu önemli günde Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u her zaman saygı ve rahmetle anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Durmuş sözlerini , " Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde büyük bir sembol ve ilham kaynağı olmuştur. Onun bu ideali, hem Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu hem de Akif'in millî mücadeleye olan derin bağlılığını yansıtır. Bizler de bu ideali "BİR YILDIZ, BİR HİLAL, İLELEBET İSTİKLAL" diyerek sonsuza kadar yaşatacağız " diyerek tamamladı.

Programın anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştiren Mersin Valisi Atilla Toros , '' İstiklal Marşımız, garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı imanımızla yerle bir edişimizin sembolüdür ; cephede süngüyle , kalpte imanla yazılan milletimizin bağımsızlık mührüdür ; asil milletimizin karakterini , istiklal ve istikbali için ortaya koyduğu mücadele azim ve kararlılığını her dizesinde yansıtan bir şaheserdir; nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın altında semada ilelebet yankılanacak hürriyet aşkımızın nişanıdır ; milletimizin önsözü ve son sözü olarak ortak sesimiz ve ortak vicdanımızdır " dedi.

Mehmet Akif'i büyük bir fikir adamı ve ahlak abidesi olarak da rehber edindiğimizi vurgulayan Vali Atilla Toros , bu toprakları bizlere ebedi vatan kılmak için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı ve Millî Şairimizi sonsuz rahmet , şükran ve saygıyla yad ettiğini sözlerine ekledi.

Mersin Valisi Atilla Toros; '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü' konulu yarışmalarda ilimiz genelinde dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere ödüllerini takdim etti.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ve Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'İstiklal Yolu' isimli tiyatro gösterimi ile devam eden program , Mehmet Akif Ersoy konulu fotoğraf sergisinin gezilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.