Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2024/2025 eğitim öğretim döneminde mezun olan Dr. Muhammet Halil Can mezuniyet belgesini doktor olan ikiz ağabeylerinin elinden aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi. 123 yeni doktorun mezun olduğu törende kardeşinin mezuniyetine gelen doktor ikiz ağabeyler kardeşinin mezuniyetinin kendilerini ve ailesini çok mutlu ettiğini söylediler.

İlkokul-ortaokul-lise ve üniversiteyi birlikte okuduklarını belirten ikiz doktorlar Hasan Hüseyin Can ve Abdulkadir Can; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinden de birlikte mezun oldukların ve Giresun’da hekimlik görevlerini yürüttüklerini söylediler. Trabzonlu olan ikiz doktorlar duygularını şu şekilde ifade ettiler; "Bu güzel günde hekimliğe ilk adımını atacak olan kıymetli kardeşimiz Muhammet Halil’ in ve meslektaşlarımızın mezuniyetinden dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Yetişmelerinde emeği olan hocalarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Çiçeği burnunda hekim arkadaşlarımıza hekimlik ve akademik hayatlarında başarılar diliyoruz.

Hekimlik gibi kutsal bir mesleği ifa etmenin sorumluluğunun büyük ve yükünün de ağır olduğunu belirten ikiz doktorlar, Ahlak sahibi olmak ve insanı Allah’ın bir emaneti olarak görerek hastalığına deva bulmaya çalışmak ise başarabilenler için büyük bir onur. Rabbim hepimize nasip eylesin. Coğrafyamızda özellikle son 2 yıldır yaşanan münferit olaylardan dolayı maalesef derin bir üzüntü içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Kan, zulüm, gözyaşı, yitip giden hayatlar ve tüm insani değerleri hiçe sayarak soykırıma uğratılan şerefli bir millet. Yıllarca mezun veremeyecek okullar ve mezun olamayacak nesiller. Başlarından aşağı bombalar yağarken, belki o sırada kendi yakınları şehit edilirken tüm kısıtlı imkanlara rağmen insanlarına sağlık hizmeti sunan başta Filistinli meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına biz Müslüman hekimler olarak gıpta ile bakıyoruz. Duamız odur ki doğusuyla batısıyla Filistin’in başkenti telakki ettiğimiz Kudüs, tüm Filistin ve mazlum coğrafyalar bir an önce kurtuluşa erer ve bizler de bu muştuya şahitlik ederiz."

İkiz doktorlar Hasan Hüseyin Can ve Abdulkadir Can Öncelikle mezun olan kardeşini ve diğer mezun arkadaşlarının da tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yeni mezun olan Dr. Muhammet Halil Can, mezuniyet günlerinde ikiz ağabeylerinin kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek; "Doktor olmayı çok istiyordum. İkiz ağabeylerim de bana örnek oldular. Şükürler olsun ben de artık bir hekimim. Öncelikle tüm hocalarıma, doktor arkadaşlarıma, babama ve ikiz ağabeylerime çok teşekkür ediyorum" dedi.