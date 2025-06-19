Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde, tarihi Hacı Kamil Konağı ile Beykapısı arasında bulunan ve zamanla deformasyona uğramış yolun yenilenmesi için çalışmaya başladı.

Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesindeki Kule Caddesinde, kilitli parke taşlarının yerinden oynaması, yüzeyde meydana gelen bozulmalar ve asfaltın zamanla yıpranması, sürüş güvenliği ile konforunu ciddi ölçüde olumsuz etkiledi.

Bu durumu dikkate alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolun mevcut yapısını tamamen yenilemek için harekete geçti. Tarihi Hacı Kamil Konağı ile Beykapısı arasında uzanan, bir kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolda, ilk etapta bozulan kilitli parke taşları ile yıpranmış asfaltın söküm çalışmalarına başlandı.

Altyapının güçlendirilmesinin ardından güzergâhta, sıcak asfalt serimi yapılacak. Kullanılacak asfaltın hem dayanıklılığı hem de uzun ömürlü olması sayesinde bölgedeki ulaşım kalitesinin büyük oranda artırılması hedefleniyor. Yolun tamamlanmasının ardından, yalnızca araç trafiği değil, aynı zamanda bölgedeki yaya hareketliliği de daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.