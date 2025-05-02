Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2025 yılı ‘Üniversitelerin İnovasyon Haritası’ raporuna göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2024 yılında 125 patent başvurusu gerçekleştirdi. 2024 yılı verilerine bakıldığında ise patent başvurularında kadın buluşçuların yüksek temsili oldu. Yıl boyunca gerçekleştirilen 125 başvurunun 115’inde en az bir kadın buluşçunun yer aldığı kaydedildi. Yüzde 92’lik bu oranın, Türkiye genel ortalaması olan yüzde 66’nın oldukça üzerinde olduğu belirtildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği 125 patent başvurusuyla Türkiye genelinde en fazla başvuru yapan üniversite oldu. 2010-2024 yıllarında ise toplamda 932 başvuruya imza atarak uzun vadeli başarı grafiğini sürdürdü. Üniversite, daha önce 2018 yılında da 286 başvuruyla Türkiye birincisi olmuştu.

Akademik üretkenlikte üst düzey performans

2024 yılı itibarıyla İGÜ’de her 7 akademisyene 1 patent başvurusu düşüyor. Bu oranın, Türkiye ortalamasının üzerinde bir üretkenlik düzeyine işaret ettiği belirtildi. İGÜ’de patent başvuru süreçleri, üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülüyor ve her bir başvurunun ticarileşme potansiyeli sistematik biçimde değerlendiriliyor. Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Yahya Kemal Kıran, akademisyenlerin buluş geliştirme ve ticarileştirme konularına gösterdikleri ilgi ve gayretin başarıyı mümkün kılan unsurlar olduğuna dikkat çekerek "Patent başvuru kültürünün akademik yaşamın bir parçası haline gelmesi, üniversitemizin araştırma odaklı büyüme vizyonunu da desteklemektedir" dedi.

Üniversite, kadın buluşçuların bu sürece aktif olarak katılmasını teşvik ederek inovasyonu toplumsal eşitlik temelinde yeniden tanımlarken, kadın buluşçuların sınai mülkiyet süreçlerinde aktif yer almasını sağlayan destek mekanizmaları ve bilinçli politika tercihleriyle de öne çıktığını açıkladı.

Geleceğe dönük stratejilerle kadın gücü büyütülüyor

Son olarak üniversite, gelecek dönemde kadın buluşçuların liderliğinde daha fazla projenin sanayiyle buluşmasını sağlamak ve kadın akademisyenlerin inovasyon süreçlerine katılımını artırmak üzere yeni stratejik programlara hazırlandığını açıkladı. Kadın istihdamı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve eşitlik temelli bilim anlayışının üniversitenin gelecek vizyonunda da yer aldığı belirtildi.