Iğdır’da Dilucu Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan tırda, yangın tüplerinin içerisine gizlenmiş 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilucu Gümrük Kapısı’ndan çıkan bir tıra yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi. Dilucu Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan tırı takibe alan ekipler, Iğdır merkez Kılıçlar Polis Uygulama noktasında aracı durdurdu. 76 AAR 246 plakalı tır ve dorsesinde yapılan aramada, narkotik köpek Uzi, 2 yangın tüpüne tepki verdi. Ekiplerin kestiği yangın tüplerinden 11 kilo 150 gram eroin çıktı. Tır sürücüsü H.E. gözaltına alındı. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan’ hakkında işlem yapılan H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.