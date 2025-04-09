Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, Pers dönemine ait 1 adet heykelcik, Roma dönemine ait 1 adet mühür, 29 adet gümüş sikke, 3 adet altın sikke, Osmanlı dönemine ait 2 adet sini, 3 adet obje ve 4 adet bakır yüzük ele geçirildi. Ayrıca, 48 adet fişek de operasyon sırasında bulunan diğer unsurlar arasında yer aldı. Tarihi ve kültürel değeri yüksek bu eserlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelinin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.