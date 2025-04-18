Iğdır’da meyve üretimini korumak ve verimliliği artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zararlılara karşı önemli bir adım atıldı. İl genelinde meyve ağaçlarında zararlıların çıkış dönemini tespit etmek ve zarar vermeden önce önlem almak amacıyla delta monitör tuzakları kuruldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde, zararlılar henüz ürünlere zarar vermeden önce tespit edilerek müdahale edilebilecek. Böylece hem ürün kayıplarının önüne geçilecek hem de daha kaliteli ve verimli meyve üretimi sağlanacak. Yetkililer, kurulan tuzakların düzenli olarak kontrol edileceğini ve zararlı yoğunluklarının haftalık takip edileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, "İlimizde meyveciliğin gelişmesi, pazar gücünün artması ve üreticimizin daha kaliteli ürün elde etmesi için zararlılara karşı mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA