Iğdır’da gece saatlerinde sokakta yürüyen birkaç genç, yol ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Bisikleti yanında yerde bulunan şahsın sarhoşluk nedeniyle bayıldığını düşünen gençler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen şahsın darp edildiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelere göre şahsın sopalarla dövüldüğü, sağ ve sol kolunun kırıldığı belirlendi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın faillerinin tespiti için güvenlik kamerası görüntüleri incelendiği öğrenildi.