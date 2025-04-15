Iğdır Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlusu ve Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, Van’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) kapsamında üniversite bünyesinde üretilen kozmetik, sağlık, temizlik ve gıda takviye ürünlerini tanıttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde; Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) iki gün süren fuar yoğun katılımla tamamlandı. Paydaş Üniversite olan Iğdır Üniversitesinin açmış olduğu ‘Kimya-Kozmetik Topluluğu’ standında ki doğal yöntemlerle üretilen tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ürünleri ilgi çekti.

Kaynak: İHA