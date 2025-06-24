Iğdır Üniversitesi, 2026 yılı yatırım bütçesi hazırlıkları kapsamında önemli bir adım attı. Bu doğrultuda Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki 2026 bütçe görüşmelerine katılarak talep edilen yatırımlar hakkında görüşmelerde bulundu.

Iğdır Üniversitesi, 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Ankara’da Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde düzenlenen toplantıya katıldı.Toplantıya Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Genel Sekreter Ahmet Kızılkurt, Strateji Geliştirme Daire Başkanı İhsan Pesçi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nedim Duman ile Bütçe Şube Müdürü Yasin Eryılmaz katıldı. Yapılan görüşmelerde Iğdır Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerini güçlendirmek, altyapısını modernize etmek ve sağlık hizmetlerini daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Ayrıca üniversite bünyesinde hayata geçirilmesi hedeflenen yeni projeler, mevcut tesislerin geliştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.