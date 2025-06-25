Iğdır Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Özgür Mahallesi’nde yer alan Çakır Sokak, SSK Sokak, 400. Sokak ve 401. Sokak’ta asfalt serim işlemleri başarıyla tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte söz konusu sokaklarda yol konforu artırılırken, vatandaşların daha güvenli ve modern yollarda ulaşım sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının kent genelinde planlanan program dahilinde devam edeceğini belirtti.