İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında suyun bilinçli tüketimi ve sürdürülebilir su yönetiminin önemine dikkat çekti.

Küresel ısınma ve su kaynaklarının hızla tükenmesi, suyun korunmasını her zamankinden daha kritik hale getirirken, İEÜ Medical Point Hastanesi de bu farkındalıkla hareket ederek suyun etkin ve verimli kullanımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Medical Point Hastanesi, su tüketiminin azaltılması ve israfın önlenmesi için çeşitli önlemler alırken, çalışanlar ve hastalar için bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, su tasarrufu ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenerek her bireyin üzerine düşen sorumluluğun altı çiziliyor. Ayrıca, sıfır atık politikası çerçevesinde su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalar destekleniyor.

İEÜ Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, suyun yalnızca bireysel tüketim açısından değil, toplumsal ve küresel ölçekte hayati bir kaynak olduğunu vurguladı. Sağlık sektörü gibi suya bağımlı alanlarda kaynakların verimli kullanılması büyük önem taşıyor. Bu noktada, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında hem kurumsal hem de bireysel anlamda bilinçli adımlar atılması gerekiyor dedi.

Medical Point Hastanesi, toplumda bilinçli su tüketimi konusunda öncü rol üstlenmeye ve sürdürülebilirlik projeleriyle çevresel farkındalık oluşturmaya devam edecek.