İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarının birincil nedeni olduğunu vurguladı. 1 Ocak-24 Nisan 2025’te hız ihlali nedeniyle 4 milyondan fazla işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan en büyük etken olduğunu belirterek, 1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden ise 1 milyon 992 bin 787 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Hız sınırlarını aşmak, birkaç dakika erken varmak için hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar” dedi.

17-24 Nisan 2025’te Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 3 milyon 641 bin 525 araç denetlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1916389502542635168

Hız ihlali yapan 162 bin 64 sürücüye, periyodik muayenesi olmayan 29 bin 68 araca, emniyet kemeri takmayan 26 bin 672 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 kişiye ve zorunlu sigortası olmayan 7 bin 879 araca işlem yapıldı. Ayrıca, mevzuata aykırı çakar kullanan 52 sürücüye ceza uygulandı. Toplamda 524 bin 100 araca işlem gerçekleştirildi.

Yerlikaya, “Önceliğimiz hız değil, güvenlik. Yolculuklar sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil” diyerek sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.