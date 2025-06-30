Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu suya düşen otomobildeki 1 şahıs kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 şahıs AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Çifteler İlçesi’nde Sakarıbaşı Tesisleri’nin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; içerisinde 2 yolcunun bulunduğu 26 ADM 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle suya düştü. İhbar üzerine Eskişehir AFAD Nöbetçi Ekibi olay yerine sevk edildi. Kaza mahalline ulaşan ekiplerin ilk yaptığı değerlendirmede, araçtaki 3 kişiden 1’inin kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardığı belirlendi. Araçta bulunan diğer 2 şahıs, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.