Sakarya’da bitkin halde bulunan ve muayenesinde iç kanama geçirdiği belirlenen yavru boz ayı, Kocaeli’deki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Sakarya’da bitkin halde bulunan yavru ayı, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Kocaeli’deki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Uzman veteriner hekimlerce yapılan muayene sonucunda iç kanaması ve enfeksiyonu olduğu tespit edilen 4 aylık olduğu düşünülen yavru ayı tedavisi için rehabilitasyon alanına yerleştirildi. Bakım altına alınan yavru ayının rehabilitasyon süreci, yaban hayatına adaptasyon kriterleri doğrultusunda yürütülüyor. Uzman veteriner hekimler ve yaban hayatı biyologlarının gözetiminde sürdürülen süreçte, bireyin doğal davranış repertuvarını koruyabilmesi amacıyla insan teması asgari seviyeye indirildi.

Barınak ünitesi, dış çevresel stres faktörlerine karşı izole edilerek doğal yaşam alanlarına benzer şartlarda dizayn edildi. Beslenme, izleme ve sağlık protokolleri ise tamamen yaban hayatı rehabilitasyon standartlarına uygun olarak uygulanıyor. Yetkililer, söz konusu uygulamaların bireyin doğaya geri salım sürecinde davranışsal adaptasyonu açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ayının tedavi sürecinde sıvı takviyesi, beslenme desteği ve dinlenmeye yönelik bir program uygulandı.

Yaban hayvanlarına umut olan merkez

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da hayata geçirdiği "Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi", yaban hayvanlarına umut oluyor. Doğada yaralanan, güçten düşen veya rehabilitasyon ihtiyacı duyan ayı, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarının bakım ve tedavi süreçleri bu merkezde yürütülüyor. Rehabilitasyon süreci sonunda doğaya dönme şansı bulunmayan hayvanlar ise Ormanya’da yer alan engelli hayvan yaşam alanlarına yerleştirilerek, yaşamlarını güvenli şartlarda sürdürüyor.