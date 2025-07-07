Günlük 20 dakika güneşin altında kısa kollu tişört ile gezilmesi halinde D vitamini sentezinin yapıldığını aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın, "D vitamini, yeteri kadar alınmazsa osteoporoz yani kemik erimesi, bel bükülmesi tarzında hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, MS, diyabet, kanserler, demans, depresyon gibi birçok hastalıkta koruyucu faktör olduğu ispatlandı" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın, D vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulundu. D vitamininin çok önemli olduğunu dile getiren Dr. İsa Altın, "Son yıllarda önemi, daha da artıyor. MS hastalığından kansere, kanserden diyabete kadar önlenmesinde D vitamininin önemi ispat edildi. D vitamini, ihtiyacı için tatile gitmeye gerek yok. Günlük 20 dakika güneşin altında kısa kollu tişört ile gezerseniz D vitamini senteziniz olur. Güneşin altında en fazla 20 dakika durulmalı. Öğle saatlerinde, 11-15 saatleri itibariyle, güneşin dik açılı saatlerini tercih edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama güneşte uzun süre kalacaksanız, kesinlikle güneş kremi sürmeniz gerekmektedir. Güneş kremlerinin satış stratejisinin en önemli parçası cilt kanserlerinin hassaslığıdır. Eğer uzun süre güneşte kalmayacaksanız, uzun süre güneşte çalışmıyorsanız, bazalojik kanser, yaşlılık lekeleri veya daha kötü kanserlerin oluşma ihtimali çok düşük" diye konuştu.

"D vitamininin aktifleşmesi için deride güneş ışığı gereklidir"

Altın, "Bizim ülkemizde, okyanus ve diğer ülkeler gibi deri kanseri riski çok yüksek değil. D vitamini, yeteri kadar alınmazsa osteoporoz yani kemik erimesi, bel bükülmesi tarzında hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, MS, diyabet, kanserler, demans, depresyon gibi birçok hastalıkta koruyucu faktör olduğu ispatlandı. Eğer doğal vitamin alacaksak toplu taşıma araçları yerine, gideceğiniz yere güneş altında yürümeyi tercih edebilirsiniz. D vitamini için besin alımı önemli, D vitamini besinlerle alınır. Ancak, aktifleşmesi için deride güneş ışığı gereklidir. D vitamini, balıkta, bitkisel ve hayvansal ürünlerde var. Ama en önemlisi, aktif bir şekilde D vitamini alabilmek için kesinlikle güneş ışığı şart. Güneş ışığını da direkt almak gerekiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, D vitaminin önemi herkes tarafından kavrandıktan sonra özellikle bütün sağlık ocakları ve hastanemizde D vitamini seviyesini ölçüyoruz. Gerekirse tedavi uyguluyoruz. En az, 6 ayda bir D vitamini kontrolü yapmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.