İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ, çevre bilincini artırmak ve uluslararası çevre standartları doğrultusunda sürdürülebilir deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Marmara denizinden çamaşır makinesi, lastikler, elektronik parçalar gibi çok sayıda atık çıkarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde 51 ülkede uygulanan çevre standartlarını karşılayarak Mavi Bayrak ödülüne layık görülen İSPARK iştiraki İstmarin’in Tarabya ve İstinye’deki tekne parkları, bu başarıyı yıl boyunca çevresel farkındalık etkinlikleriyle pekiştirmeyi hedefliyor. İstmarin, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle Tarabya Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda “Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” düzenledi.

Etkinliğe İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Aslan, İSPARK Genel Müdürü Tarık Safi, İSTAÇ Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, TÜRÇEV temsilcileri, İSPARK ve İSTAÇ ekiplerinin yanı sıra çevre kuruluşları da katıldı.

DENİZİN DİBİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Program kapsamında İstmarin profesyonel dalgıçları suya girdi, kısa sürede çok sayıda atığa ulaştı. Dalgıçlar deniz dibinden çamaşır makinesi, lastikler, elektronik parçalar ve çeşitli evsel atık çıkardı. Atıkların sergilenmesiyle birlikte, deniz kirliliğinin boyutu gözler önüne serildi. Etkinlikte ayrıca önceki yıllarda İSTAÇ’ın deniz temizliği sırasında çıkarılan atıklar da sergilenerek, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratıldı. Denize ait olmayan her bir atık katılımcıları şaşırttı.