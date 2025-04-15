AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde usulsüzlük iddialarının araştırılması için verdikleri komisyon teklifinin CHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından usulsüzlük iddialarının araştırılması için komisyon kurulması teklif edildi. Toplantıda İBB Meclisi’ne sunulan araştırma komisyonu kurulması teklifi CHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarını araştırmak için AK Parti Grubu olarak Meclis’e sunduğumuz Araştırma Komisyonu teklifi, CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Sorduğumuz sorular çok basit olacaktı aslında. İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı? Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı? Bu şehirde hesap veren bir yönetim var mı, yok mu? Ama ne yazık ki CHP, bu soruların cevabından ziyade sorulmasından bile çekindi. Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü. 32 iştirak şirketinin denetlenmesi, yönetim yapılarının incelenmesi, meclisin bilgi alma hakkının güçlendirilmesi. Bunların hepsi birer zorunluluktu. Reddedildi. Bugün İstanbul’da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor. AK Parti Grubu olarak milletin parasının hesabını sormaya, bu şehrin hakkını korumaya devam edeceğiz. Gerçekleri halktan saklamaya çalışanlar unutmasın. Karanlıkta kalmaz hiçbir hakikat" ifadelerini kullandı.