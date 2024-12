Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi 751. vuslat yıldönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde düzenlenen özel programla anıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda Türk İslam Alimi ve Tasavvuf Edebiyatının öncülerinden Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 751. vuslat yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus programı tekke pilavı ikramı ile başladı. İkramın ardından özel olarak düzenlenen Mevlevi Ayin-i Şerifi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; farklı dinlere mensup cemaat liderleri, konsoloslar, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcilerinin yanı sıra iş, sanat ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı.

"Bu çağda bir kez daha Mevlana’mıza yüzümüzü dönelim"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney programın açılış konuşmasında, Hazreti Mevlana’nın sadece bir alim değil, bir gönül mimarı olduğunu belirterek, “Tüm insanlığa sevgi, hoşgörü ve tevazu ile yol göstermiştir. Hayatı boyunca her kelimesiyle, her cümlesiyle bize rehber olmuştur. Bilgeliği asırları ve coğrafyamızı aşmıştır. Zaman ve mekanın ötesinde bir derinlikle verdiği öğütler ile yolumuzu her zaman aydınlatmıştır. Bu toprakların insanlarını, bir bilgelik pınarı gibi besledi, beslemeye devam ediyor. Güzel ahlakı, iyiliği ve sevgiyi yaymayı vuslatından sonra da sürdürdü. Hayatı anlama, anlamlı kılmada yaptığı tespitler ile aklın üst mertebelerine bizleri çıkardı. Örneğin bugün Gazzeli yavruların görüntülerini izlerken, Rumi’nin ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözlerindeki hikmeti hangimiz yeniden hatırlamıyor? Her anlamda ayrıştığımız, yalnızlaştığımız, anlamı yitirdiğimiz bu çağda bir kez daha Mevlana’mıza yüzümüzü dönelim. Öğütlerine kulak verelim, anmakla kalmayıp onu yeniden hep beraber anlayalım. Çünkü o bize, bugünlerden yarına en insanca çıkışın yolunu gösterdi, göstermeye devam ediyor” dedi.