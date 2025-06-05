Konya’nın Hüyük ilçesinde öğrenciler katıldıkları etkinlikte temiz çevre için seferber oldu.

İlçede Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Çevrene İyi Bak ve Plastik Kirliliği İle Mücadele" mottosu ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede İmrenler Yaylasında gerçekleştirilen çevreye duyarlılık etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler, diğer katılımcılar ile birlikte çevreye gelişigüzel atılan atıkları toplayıp temizledi. Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından düzenlenen resim sergisi açılırken, öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

Programa, protokol mensupları, kamu çalışanları, eğitim camiası mensupları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.