Konya’da, Hüyük Çileği Araştırma Projesi bilgilendirme ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) desteklediği "Coğrafi İşaretli Hüyük Çileği’nin Üreticiler Üzerindeki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Araştırılması Projesi" kapsamında bilgilendirme ve kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantı, Hüyük Kaymakamlığı ve Hüyük Belediye Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, coğrafi işaret tesciline sahip olan ve bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline gelen Hüyük çileğinin üreticilere olan etkileri çok yönlü olarak ele alındı. Toplantı sonunda proje kapsamında elde edilen veriler katılımcılarla paylaşıldı.