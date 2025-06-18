Bandırma Voleybol Spor Kulübü, bir şampiyonluğa daha imza attı. Balıkesir’de düzenlenen Mini Kızlar Voleybol İl Şampiyonası’nda 2014-2015 doğumlu sporculardan oluşan Bandırma Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Balıkesir şampiyonu oldu.

11-12-13 Haziran tarihlerinde başlayan eşleşmeli maçlar sonucunda finale yükselen Bandırmalı kızlar, 17 Haziran’da Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda oynanan final grubunda da Ayvalık Gücü Belediyespor, Balıkesir Voleybol Akademi ve General Kemal Spor ile karşılaştı. Tüm maçlarını namağlup tamamlayan minik voleybolcular, 9 maçta 9 galibiyet alarak kupayı Bandırma’ya getirdi. Balıkesir genelinde 28 takımın mücadele ettiği turnuvada Bandırma Voleybol, zirvenin sahibi oldu.

Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Bandırma Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Bahadır Altop, "Balıkesir’de yapılan mini voleybol müsabakalarında Balıkesir şampiyonu olduk. 2014-2015 doğumlu kızlarımız, 10 gündür 3 aşamada oynadıkları tüm müsabakaları kazanarak finale kaldılar. Finalde de kazandık ve Bandırmamıza kupa ile döndük. Kızlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Antrenörler Bahadır Altop, Tuncay Demirci, Aslı Altıparmak ve Selen Çağlar yönetimindeki takım, zorlu şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen gösterdiği başarıyla Bandırma’nın adını yine gururla duyurdu.

Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu kutlama

Balıkesir’den şampiyonluk kupasıyla dönen minik şampiyonlar, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen coşkulu bir karşılama töreniyle kutlandı. Tezahüratlar, meşaleler ve konfetiler eşliğinde gerçekleştirilen kutlamada, minik sporcular kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.