Yozgat’ta meydana gelen yangınların çıkış nedeni belli oldu, olayın şüphelisi yakalanarak yargıya teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre 28 Haziran sabahı N.S. (59), husumetli olduğu kişinin, Hasan köyü, Sivri köyü, Akbucak köyü ve Çavuş köyündeki ekili arazilerini ateşe verdi. Yaklaşık 100 dönüm alan yanarken ekinde ziyan oldu. N.S. Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandı. N.S.’nin jandarmada alınan ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.